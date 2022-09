Darmpatiënt Melissa radeloos nu behandeling dreigt te stoppen: ‘Zonder pacemaker heb ik geen leven’

Hemd van het lijf Bert van Leeuwen eet steeds gezonder: ‘Word opgevoed door mijn vrouw en kinderen’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Bert van Leeuwen vindt het leuk om ’s nachts op de klok te kijken hoelang hij nog mag slapen en haalt met gemak de 10.000 stappen per dag. ‘Ik ben nogal beweeglijk.’

24 september