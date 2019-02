De beklemmende wereld van dementie

Ruim tien jaar leed de vader van schrijfster Nicci Gerrard (60) aan dementie. Lange tijd ging het tamelijk goed met hem, ook al was hij langzaam ‘zachtjes, lief, zonder klagen’ aan het verdwijnen, zoals Gerrard het omschrijft. John Gerrard ging zelfs nog mee op vakantie naar Zweden, maar toen hij enkele maanden later in het ziekenhuis belandde voor de behandeling van beenwonden en hij nauwelijks bezoek mocht ontvangen, ging zijn situatie hard achteruit. Een paar weken later mocht hij naar huis, maar was hij nog slechts een schim van zichzelf: ‘broodmager, immobiel, sprakeloos en verloren’. Negen maanden later, hij was toen 86 jaar, was hij dood.