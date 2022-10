De jammerende man heeft onschuldige buikgriep en de stille dame een galblaasontsteking

gehoorschade 'Rijdende Rech­ter'-ex­pert haalt uit in tinnitus-de­bat: 'Zeiken over decibel is achter­haald lobbyge­lul'

De al weken durende discussie over het verlagen van de geluidsnorm op festivals en in discotheken is ‘achterhaald lobbygelul dat nergens toe leidt’. Dat zegt Peter van der Geer van Acoustic Events, een van de bekendste adviesbureaus op het gebied van geluidsmanagement en akoestiek. ,,Met symboolwetgeving gaan we gehoorschade echt niet oplossen, ga toch eens nuttig werk doen!”

27 september