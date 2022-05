De kinderen van Lisette gamen veel: ‘Ze konden niet stoppen en dat zorgde voor irritaties’

Hoe ga je om metJe leest regelmatig verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(-in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: de kinderen van Lisette van der Kuij gameden bijzonder veel.

„Het kwam zomaar voor dat mijn kinderen langer dan drie uur per dag aan het gamen waren, vooral Fortnite was populair”, zegt Lisette van der Kuij, moeder van drie kinderen (16, 15, 12). „Ze waren sportief en hadden veel vriendjes, maar ik merkte dat ze door het gamen langer binnen bleven. Ze werden vervelend en het was moeilijker om contact met ze te maken. Ze hadden geen officiële gameverslaving, maar konden vaak niet stoppen en dat zorgde voor irritaties en discussies thuis.”

Wanneer spreek je van een gameverslaving? „Als je merkt dat je dagelijkse leven en noodzakelijke bezigheden als eten, drinken, slapen en naar school of werk gaan eronder beginnen te lijden”, zegt Lidewy Hendriks, psycholoog bij Mind Korrelatie. Ze legt uit dat het lastig is om een gameverslaving in uren uit te drukken. „Je hoeft je niet druk te maken als je kind een dag lang aan het gamen is. Maar trek aan de bel als de balans zoek is en het geobsedeerd raakt, afspraken niet meer nakomt en liever thuisblijft om te gamen dan af te spreken met vriendjes.”

Ontsnappen aan de echte wereld

Daarnaast gaat een gameverslaving vaak gepaard met gezondheidsproblemen als hoofdpijn, slapeloosheid, obsessieve gedachten of een depressie. Mensen met een gameverslaving hebben de neiging zichzelf urenlang wakker te houden zodat zij zo lang mogelijk door kunnen spelen, soms onder invloed van drugs en/of alcohol.

Quote Verdiep je in iemands leefwereld en speel een keer mee. Op die manier weet je waar je kind zo druk mee bezig is Lidewy Hendriks

„Een gameverslaving wordt vaak gezien als een ontsnapping aan de echte wereld. Het is een dwangmatige en voortdurende behoefte om computerspellen te spelen”, zegt Hendriks. De spellen hebben geen einde en dat kan het voor mensen die verslavingsgevoelig zijn moeilijk maken om te stoppen. Is dat het geval, dan kan therapie uitkomst bieden.

De psycholoog legt uit dat het belangrijk is dat je je verdiept in je kind en het spel dat het speelt. „Toon interesse. Het is belangrijk dat je op een bepaalde manier aansluiting vindt. Verdiep je in iemands leefwereld en speel een keer mee. Op die manier weet je waar je kind zo druk mee bezig is. Daarna kun je grenzen stellen en afspraken maken en is de kans ook groter dat je kind zich daaraan houdt.”

Ook positieve kanten

Tevens is het belangrijk niet te faciliteren bij geldproblemen. Voor sommige games heb je geld nodig en mocht het zo zijn dat je kind of partner bij jou om geld vraagt, dan is het van belang daar niet in mee te gaan. „Geef aan dat het iemands eigen keuze is, je kan vertellen dat je het rot vindt, maar dat je niet zal helpen. Wees duidelijk over de consequenties.”

Quote Let op of je niet zelf ook urenlang op je telefoon aan het scrollen bent Lidewy Hendriks

Verder is het goed om te beseffen dat gamen ook positieve kanten heeft. Denk aan het feit dat kinderen via het gamen nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Daarnaast kan het helpen bij de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden als het verwerken van informatie en kan het gegeven dat ze zich steeds in een andere belevingswereld bevinden bevorderlijk zijn voor hun creativiteit.

Wat vindt Van der Kuij van het advies? „Goede tips. Ik merk dat het helpt om duidelijk te zijn over hoe lang ze mogen spelen, zet bijvoorbeeld een wekker. Zelf heb ik mytimingcards bedacht, tijdskaarten met een timer, waardoor kinderen gemakkelijker kunnen stoppen met gamen.” Hendriks wil tot slot meegeven ook je eigen gedrag onder de loep te nemen: „Let op of je niet zelf ook urenlang op je telefoon aan het scrollen bent.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.