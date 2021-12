De macht van de grote getallen: waarom virologen zo bang zijn voor omikron

Geen pijn in de handen meer van het vullen van vaccinspui­ten: deze machine uit Mierlo vult er 250 per uur

MIERLO / ROTTERDAM - Geen verkrampte handen meer voor spuitoptrekkers. Een automatische vulmachine uit Mierlo neemt het werk over en vult 250 spuiten per uur met coronavaccins. Het apparaat werd al getest in Rotterdam en wordt begin januari ingezet bij de GGD priklocatie in Eindhoven.

15 december