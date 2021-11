De radioloog duwde en sjorde net zolang aan mijn cup A tot ik klem lag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tijdens de rit door de bergen van Mallorca bleef het geen minuut stil in de witte Opel Corsa. Ik had Rachel nog maar net leren kennen, maar als twee verloren zussen die elkaar na jaren weer hadden gevonden deelden we binnen een mum van tijd onze levensverhalen. Het ging over mislukte relaties, afwezige vaders, opgelopen trauma’s en haar kanker. Een paar jaar geleden voelde Rachel een knobbeltje in haar borst. Het zal wel niks zijn, dacht ze, maar ze liet het ding voor de zekerheid toch even checken. Het was mis.

Ik voelde een paar weken geleden hetzelfde en liet voor het eerst een mammografie maken. Ik vermoedde niks ernstigs, maar ik ken genoeg verhalen van vrouwen die tussen de koffie en lunchpauze hun borsten lieten checken en met gierende kanker naar huis gingen. Die mammografie vond ik overigens een absurd Spartaanse bedoening. Wie bedenkt het om een borst tussen twee koude plastic platen te persen en net zo lang te pletten totdat de tranen over je wangen rollen? Dat was geen vrouw, gok ik zo.

De radioloog duwde en sjorde net zolang aan mijn cup A totdat ik klem lag. Ik zette me schrap en durfde niet te kijken naar dit pijnlijke tafereel. Mijn platgeperste tiet schoot na een paar minuten los uit het apparaat. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er in al die jaren niets beters is bedacht dan dit middeleeuws martelwerktuig? ‘Rustig blijven ademen Debby, we zijn al op de helft.’

Met twee beurse borsten wachtte ik gespannen op de uitslag van de scan. Vals alarm, gelukkig, maar het kwartje had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. Zoals bij Rachel en die tientallen andere jonge vrouwen in mijn omgeving. De vraag lijkt niet óf maar wanneer je het krijgt.

Volgens de cijfers krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker. Dat zijn ruim 17.000 vrouwen per jaar. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker waaraan vrouwen in Nederland overlijden. Het is voor vrouwen in de leeftijd van 30-59 jaar een van de belangrijkste doodsoorzaken. Toch kom je pas na je 50ste in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek waarbij je om de twee jaar een oproep krijgt voor een mammografie.

Tot die tijd moet je zelf aan de slag, en daar gaat het vaak mis. Jonge vrouwen hebben borstkanker niet op hun netvlies en vergeten zichzelf regelmatig te checken. ‘Het is zó simpel’, zegt documentairemaker Linda Hakeboom (34), ‘even kijken, even voelen en je kunt weer verder met je dag’. Bij Linda werd vorig jaar de meest agressieve vorm van borstkanker ontdekt. Sindsdien is haar strijd te volgen in de met een Televizier bekroonde online videoserie Linda’s Kankerverhaal.

En hoewel de typische millennial-reflex om elke strijd of zoektocht ongefilterd online te slingeren bij mij meestal enorme ergernis opwekt, doet deze serie precies het tegenovergestelde. Linda’s vlogs zijn pijnlijk oprecht en laten precies zien wat deze kankerziekte met je doet. Ze geeft een krachtige boodschap aan haar kijkers: check jezelf regelmatig, voordat je er te laat bij bent. Een betere voorlichtingscampagne kan je niet bedenken. Daar kan de poedelnaakte paling van Simon Keizer in het Net 5-programma For One Night Only, om aandacht te vragen voor de vroege opsporing van kanker, niet aan tippen.

Na de lunch in een schitterend baaitje reden we via dezelfde bergpas terug naar de stad. Ik was onder de indruk van Rachels verhaal. Haar leven lag een paar jaar geleden totaal overhoop, het was een lichamelijk loodzware tijd. Gelukkig was ze er op tijd bij en kan ze het allemaal navertellen. We dronken nog een borrel op het terras en namen afscheid. In de avondzon liep ik terug naar mijn hotel toen mijn zus appte: ‘Deb, heb je tijd om even te bellen? Ik moet je iets vertellen, ik heb slecht nieuws.’

