De voor- en nadelen van HIIT: ‘Het is belangrijk voldoende rust in te bouwen’

Hidde Lameijer, personal trainer bij Healthy Bastards, is welbekend met HIIT. ,,De naam zegt het al: HIIT is een vorm van hoog intensief trainen met gebruik van intervallen. Je spant je voor korte periodes maximaal in en pakt daartussen korte periodes rust. Je doet bijvoorbeeld een oefening 30 seconden op maximaal vermogen om daarna 15 seconden rust te houden.”

Lameijer ziet in de praktijk dat HIIT toegankelijk is voor bijna iedereen. ,,Wij hebben bij ons in de les mensen van alle niveaus. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau beginnen. Als je net begint met HIIT is het belangrijk het lichaam eerst even te laten wennen aan de intensiteit. Schroef daarna de intensiteit langzaam op.”

Goed voor de stofwisseling

Een groot voordeel van HIIT is dat de trainingen weinig tijd kosten. ,,Een goede HIIT-sessie duurt tussen de 20 en 40 minuten. Kun je langer doorgaan? Dan ben je waarschijnlijk niet hard genoeg aan het werken.” Een ander voordeel is dat HIIT de spiermassa behoudt. ,,Bij duurtrainingen, zoals hardlopen, bouw je geen spieren op, maar kun je, bij een te lange training, zelfs spieren afbreken. Doordat HIIT-sessies kort van duur zijn zal de spiermassa beter behouden worden. Je zult er overigens niet veel spieren mee opbouwen. Daarvoor is krachttraining effectiever.”

Ook geeft HIIT een boost aan de stofwisseling. ,,Eén HIIT-sessie is vergelijkbaar met een uur tot anderhalf uur hardlopen, als je kijkt naar de verbranding. Bovendien verbeter je met HIIT heel snel de hart- en longfunctie door die maximaal uit te dagen”, aldus Lameijer.

Goede toevoeging

Volgens onderzoek kan HIIT daarnaast de bloeddruk en het cholesterol verlagen, de insulinegevoeligheid verbeteren en helpen bij het afvallen. ,,Voor patiënten met bijvoorbeeld problemen aan het hart kan HIIT een goede toevoeging zijn aan de behandeling. Ook kan het handig zijn voor patiënten die snel wat fitter moeten worden voor een operatie, om de kans op complicaties te verminderen”, legt Arjan Kokshoorn, sportarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, uit.

,,Het kan als sportarts soms moeilijk zijn om de belastbaarheid van een kwetsbare patiënt in te schatten. Bij deze patiënten is het verleidelijk om op een te lage intensiteit te trainen. Wij kunnen vanuit een veilige setting een inspanningstest doen, waarbij we kijken naar de longen, het hart en de fysieke fitheid. Zo kunnen we per patiënt bepalen wat mogelijk is. HIIT is niet de enige effectieve methode voor het verbeteren van de gezondheid, er leiden meerdere wegen naar Rome.”

Neem voldoende rust

HIIT heeft niet alleen maar voordelen volgens Kokshoorn. ,,Zoals bij meer trainingsmethodes is het ook bij HIIT mogelijk om overtraind te raken. Het lichaam gaat dan signalen afgeven dat je te ver gaat. Je raakt vermoeid en voelt je juist minder fit. Ook de hormonen en het zenuwstelsel kunnen uit balans raken. Een goed voorbeeld hiervan zijn vrouwen bij wie de menstruatiecyclus verandert of uitblijft. Om dit te voorkomen is het belangrijk voldoende rust in te bouwen.”

Lameijer sluit zich hierbij aan. ,,Te veel HIIT-training is niet goed, mijn advies zou zijn om niet meer dan drie sessies in de week te doen. Ik vergelijk het altijd met het verven van een huis. Als ik één laag verf aanbreng, moet die eerst drogen voordat ik de volgende laag aan kan brengen. Doe ik dat te snel, dan maak ik de eerste laag verf kapot. Hetzelfde geld voor spieren. Je moet ze voldoende rust geven om ze optimaal te kunnen laten herstellen.”

