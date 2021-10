Dertien operaties door hazenlip maakten Anja (55) strijdbaar: ‘Vaak genoeg voor dom versleten’

Het soms eenzame kind van toen is nu een vrouw van 55 jaar, directeur van zorgorganisatie Careyn in Utrecht-West. Ze komt vriendelijk en zelfverzekerd over. Iemand die het leven niet uit de weg is gegaan en die carrière heeft gemaakt in de ouderenzorg. Wie haar zoekt op Google krijgt foto’s te zien van een Anja die vrolijk lachend in de camera kijkt.