Dertigplusser, die extra pondjes komen er echt niet vanzelf bij

Een fabel, blijkt nu. Volgens nieuw onderzoek dat donderdag verscheen in het vooraanstaande wetenschapstijdschrift Science , kunnen we ons niet langer achter het metabolisme-excuus verbergen. De snelheid van de stofwisseling – en dus hoe snel je aankomt – verandert volgens de onderzoekers namelijk in zijn geheel niet tussen het twintigste en zestigste levensjaar. Pas dan begint het metabolisme te vertragen. En dus niet al vanaf je twintigste.

Stofwisseling van vrouwen

De bevindingen zetten volgens The New York Times niet alleen onze ideeën over hoe we ons lichaam gezond en in shape kunnen houden op de kop. Het ligt ook in lijn der verwachting dat die implicaties gaan hebben voor de medische wetenschap. Bijvoorbeeld als het gaat over wat geschikte doseringen zijn van bepaalde medicijnen voor kinderen, volwassenen en ouderen.