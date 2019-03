Deze mensen sporten midden in de nacht terwijl anderen slapen

In het holst van de nacht zijn de straten in Breda uitgestorven. Op de normaal zo drukke Tramsingel is geen fiets of auto te bekennen. Ik parkeer mijn auto in de parkeergarage in de Gieterijstraat en druk bij nummer 23 op de bel. Al snel klinkt een zoemer, clubmanager Marga Vermeeren doet de deur open. En ook de volgende deur, want het pand is goed beveiligd. De dag lijkt allang begonnen. Ik loop de opzwepende muziek tegemoet en het geluid van een halter met gewichten die terug in de houder wordt gelegd. Terwijl de meeste Bredanaars op één oor liggen, worden bij Snap Fitness Breda calorieën verbrand. Ook midden in de nacht.