Deze verslavingsarts deelt tips voor het succesvol doorkomen van Dry January

Sijthoff is oprichter van verslavingszorginstelling Kick your habits en auteur van het boek Proost!, voor wie niet wil stoppen met drinken. Ze ontwikkelde een gratis online ‘Dry January Training’ om structureel minder en anders te drinken na januari. Meer dan de helft van de Nederlanders houdt zich namelijk niet aan het advies van geen tot één glas alcohol per dag. Dat blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut.

Zo’n 53 procent van de vrouwen volgt het advies op tegenover 30 procent van de mannen. Is het voor mannen moeilijker?

,,Ja, dat klopt. Het gaat hierbij om een cultureel verschil. Van oudsher is het gewoner dat mannen drinken dan vrouwen. Zo is de mannelijke bierbuik een bekend spreekwoord. Openbaar drinken is voor vrouwen lang niet zo geaccepteerd, traditioneel is het café vooral een mannenbolwerk. En als het minder geaccepteerd is voor jou als vrouw, zul je waarschijnlijk eerder je best doen het te beteugelen. Het is dus ook zo dat als vrouwen drinken, ze dat vaker stiekem doen.”

Volgt u zelf het advies op?

,,Ook ik merk wel dat het moeilijker is om na twee of drie glazen te stoppen. De Gezondheidsraad raadt één glas aan, maar ik denk dat het makkelijker is om in principe niet en soms wel te drinken.”

Wat doet het met je lichaam als je een maand geen alcohol drinkt?

,,Als je een maand lang niet drinkt, is dit een detox voor al je organen. Daarnaast slaap je beter en daalt je bloeddruk. Ook val je sneller af. In alcohol zitten veel calorieën en wanneer je drinkt, ga je sneller snaaien. Alcohol is ook niet goed voor onze hersenen en stemming. Zo kun je er op de lange termijn depressief of gestrest van raken.”

Bij hoeveel mensen is het alcoholgebruik echt een probleem?

,,Zo’n 7 procent van de Nederlanders was in 2020 een overmatige drinker, in 2019 was dat meer, namelijk 8,5 procent. Over het algemeen drinken mensen dus minder. Of drank een verslaving wordt, hangt niet af van hoeveel je drinkt maar of je er echt afhankelijk van bent geworden, en of je er schade mee aanricht aan jezelf of aan anderen.”

Welke voordelen heeft Dry January nog meer?

,,Er wordt vaak minder ruzie gemaakt. Door de drank raak je ontremd en word je feller. Hierdoor krijg je een korter lontje. Je kunt er daarnaast geld mee besparen en je wordt productiever. Wanneer je ’s avonds op de bank ploft met een biertje of wijntje is de kans groter dat je er niet meer vanaf komt. Tot slot is het goed voor je zelfvertrouwen. Je kunt trots zijn op jezelf als je het een maand volhoudt en/of als je daarna nieuwe gewoontes aanleert.”

Kan ik ook trots zijn als ik een keer terugval?

,,Zeker! Je kunt ervan leren door na te gaan waardoor het misging. Pak hierna de draad weer op.”

Hoe kan ik het beste omgaan met feestjes, verjaardagen en sociale afspraken tijdens de alcoholvrije maand?

,,Het verschilt per persoon of je een tijdje afspraken afzegt of dat je wel gaat en die avond alleen water of alcoholvrij drinkt. Op het moment dat het moeilijk wordt, ga je naar huis. Zorg ervoor dat je van tevoren iets hebt gegeten, zo is de kans dat je drinkt ook kleiner.”

Een maand zonder alcohol is niet levensveranderend. Hoe doe je dat na januari?

,,Probeer bijvoorbeeld een aantal dagen per week niet te drinken. Drink daarnaast alleen af en toe in gezelschap, zoals tijdens een avond met vrienden, feestjes, vakantie of een weekend weg.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid: