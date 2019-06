Deze zes tips geven jongeren met stress elkaar

Een Time Out Event bestaat uit een theatervoorstelling met afsluitende borrel, een biechtmuur en wensput. Het doel: een nieuwe, gezondere norm. De 52-jarige Frederiek Voskens, bedenker van het theaterstuk en moeder van twee twintigers en een tiener, maakt zich zorgen. ,,Vooropgesteld: er is niks mis met hard werken, ambities tonen en af en toe een beetje stress. Ik probeer geen curlingouder te zijn die de weg plaveit voor haar kinderen, maar het mag wel een tikkie minder. Het lijkt of jongeren niet meer op hun bek mogen gaan. Ze mogen niet meer het eerste jaar verkloten, zich vergissen in de studie, even uit hun neus eten en dat nog lekker vinden ook.’’