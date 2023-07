Deze zonnebrand met SPF 50 komt als beste uit de test

Wat is het beste zonnebrandmiddel met beschermingsfactor 50 of meer (SPF 50+)? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Het juiste zonnebrandmiddel kiezen is moeilijk. Belangrijk is vooral dat je een zonnebrand kiest die past bij je huidtype. Mensen met een lichtere huid hebben een hogere beschermingsfactor nodig. Ook als de zonkracht hoger is, moet je een hogere factor nemen.

Handig om te weten: koop een zonnebrandcrème die ook beschermt tegen uv A, herkenbaar aan een logo met een blauwe cirkel met de tekst ‘UVA’. Daarnaast is het handig dat je een crème, spray of lotion koopt die je lekker vindt smeren, die fijn op de huid voelt en die je lekker vindt ruiken. Dan is de kans groter dat je hem ook echt voldoende gebruikt.

Op een heel zonnige dag en als je sneller verbrandt, kies je voor SPF 30. Voor kinderen en mensen met een heel lichte huid is SPF 50(+) de beste keuze.

De Consumentenbond test zonnebrandmiddelen onder meer op bescherming, SPF, uv-filters, gebruiksgemak en ingrediënten.

In totaal zijn er 32 redelijk tot goed verkrijgbare zonnebrandmiddelen getest, waarvan 12 met een SPF van 50 of meer. Twee sprays van Biodermal komen als beste uit de test (we beschrijven de goedkoopste). Een spray van Nivea Sun is Beste Koop.

Beste uit de Test: Biodermal Hydraplus Zonnespray 50plus

Biodermal Hydraplus Zonnespray 50plus is te koop bij veel drogisterijen. Het biedt de beloofde bescherming tegen uv B en beschermt ruim voldoende tegen uv A.

Volgens de fabrikant trekt dit zonnebrandmiddel snel in de huid. In de praktijk gaat dit ietsje minder snel, al blijft het niet lang zichtbaar op de huid. Deze spray bevat geen allergenen en is ook niet plakkerig. Er zit wel parfum in, waarvan een testpanel de geur wel kon waarderen.

Minpunt is dat deze Biodermal Hydraplus microplastics bevat die niet zo goed zijn voor het milieu.

Als je kinderen hebt, kun je voor een euro meer Biodermal Kids Zonnespray SPF 50+ kopen. Dit middel komt óók als Beste uit de Test, met hetzelfde gemiddelde testoordeel, al wijken de deelonderdelen ietsje van elkaar af.

Beste Koop: Nivea Sun Babies and kids Sensitive Protect 5in1

Nivea Sun Babies en kids 5-in-1-zonnebrand biedt de beloofde bescherming tegen uv B en beschermt voldoende tegen uv A. In gebruik is het een prima zonnebrand die geen parfum bevat, maar wel alcohol.

Deze zonnebrand breng je heel makkelijk aan. De spray is niet transparant, maar na het smeren zie je hem nauwelijks meer. Op de verpakking staat dat de formule 62 procent biologisch afbreekbaar is. In tegenstelling tot de Beste uit de Test bevat dit middel geen microplastics.

Minpuntjes: Nivea gebruikt in dit middel niet de meest milieuvriendelijke filters. De bescherming tegen uv A is voldoende, maar kan nog beter.

Verantwoording In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond. De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten. Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteit verhouding. De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.