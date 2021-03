Dit is waarom mannen en vrouwen anders reageren op dezelfde medicijnen

Op Ingrids verpleegaf­de­ling overleed de helft van alle bewoners in anderhalve week tijd: ‘Zo'n horrorperi­o­de wil ik niet meer meemaken’

5 januari VALKENSWAARD - Op de verpleegafdeling van Ingrid van Lierop in zorgcentrum De Bogen in Valkenswaard stierven in april van dit jaar negen van de zestien bewoners. ,,Als je het niet hebt meegemaakt, weet je niet hoe het was.”