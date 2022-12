Dit zijn alle hormoonvrije alternatieven op de anticonceptiepil

Staat een baby niet bovenaan je prioriteitenlijstje, dan gebruik je wellicht de anticonceptiepil. Of misschien heb je een staafje in je arm om het risico op nageslacht te verkleinen. Er zijn echter legio andere voorbehoedsmiddelen. Hormoonvrije varianten, bijvoorbeeld.

De hormonen oestrogeen en progesteron uit de anticonceptiepil kunnen de kans op een zwangerschap beperken. Hoewel de anticonceptierichtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert de bijwerkingen bespreekbaar te maken, blijft het middel populair, zo blijkt uit onderzoeken van statistiekbureau CBS en het kenniscentrum voor seksuele gezondheid Rutgers.

Iedere vrouw reageert anders op kunstmatige hormonen in haar lijf. Gynaecoloog Yadira Roggeveen is daarom voorstander van goede voorlichting over anticonceptie. ,,Huisartsen hebben vaak maar beperkte tijd, maar online is er ook voldoende te vinden. Zo zijn de websites van Rutgers, thuisarts.nl en gynaecoloog.nl, betrouwbare bronnen om te raadplegen.”

Hormonen en bijwerkingen

Vrouwen met ADHD of een bipolaire stoornis hebben vaak baat bij synthetische hormonen in bijvoorbeeld de anticonceptiepil. Dorenda van Dijken werkt zo’n dertig jaar als gynaecoloog en ook zij benadrukt het belang van goede instructies voor vrouwen die de pil overwegen. ,,Kamp je vanaf de tweede week van je cyclus met PMS-gerelateerde klachten, of heb je pijn bij je menstruatie, dan kan een door hormonen gereguleerde cyclus dit verminderen.”

Een van de bekendste bijwerkingen van hormonale anticonceptie is een toename van het risico op trombose. Zit je tegen de overgang aan, dan komt daar een verhoogde kans op borstkanker bij. Van stemmingswisselingen tot verminderde zin in seks: sommige vrouwen ervaren ook psychische klachten.

Stof tot nadenken dus, meent Dorenda van Dijken. ,,De keuze ligt bij de vrouw zelf, maar er zijn ook hormoonvrije alternatieven op de markt.” Zie je door de bomen het bos niet meer? We zetten alle hormoonvrije anticonceptiemiddelen op een rijtje:

1. Een koperspiraal

Een arts brengt het T-vormige ankertje via de baarmoedermond in en voorkomt hiermee een zwangerschap. Perfect als je niet meer aan anticonceptie wil denken. De koperspiraal wordt nog weleens gelinkt aan onvruchtbaarheid. Ten onrechte, vindt gynaecoloog Van Dijken. ,,Dat is allang niet meer zo. Het spiraaltje heeft ook geen invloed op je stemming.”

2. Het vrouwen- of mannencondoom

Bij het mannencondoom schuift de man het rubber om zijn penis en met de vrouwenvariant sluit je de baarmoedermond af. Groot nadeel: het mannencondoom wordt vaak te laat omgedaan tijdens de gemeenschap. Voorvocht bevat meestal ook al zaadcellen.

3. De temperatuurmethode

Ben je bereid je meest vruchtbare periodes te tracken met een thermometer, dan is periodieke onthouding een optie. Hoewel de namakers van apps aangeven dat je op onvruchtbare momenten onbeschermde seks kunt hebben, is deze methode niet betrouwbaar. ,,Je cyclus leer je er goed mee kennen, maar je lichaamstemperatuur ligt ná je eisprong wat hoger”, schetst gynaecoloog Yadira Roggeveen. Zaadcellen kunnen drie dagen in een vrouwelijk lichaam overleven. ,,Heb je dus seks gehad met een normale temperatuur en vindt daarna je eisprong plaats, dan kun je zwanger raken.” Van Dijken heeft nog een toevoeging. ,,Een morning-afterpil is vaak nog noodzakelijk.”

4. Het pessarium

Geen fan van hormonale anticonceptie en lijkt een spiraal je geen prettig idee? Misschien is het pessarium iets voor je. In combinatie met een zaaddodende pasta is de kans op bevruchting kleiner. Het kunststof kapje breng je tot twee uur vóór de gemeenschap in. Breng je hem niet goed in, dan ben je ook niet beschermd. Gynaecoloog Van Dijken is geen voorstander van dit middel. ,,Het risico dat hij niet goed zit is te groot. Het kapje moet een paar uur na de gemeenschap blijven zitten. Of dat je seksleven leuker maakt, is nog maar de vraag.”

5. Sterilisatie

Heb je geen kinderwens of is je gezin compleet, dan is sterilisatie bij de man of vrouw een optie. Hormoonvrij, maar denk hier echter goed over na: een dergelijke operatie is onomkeerbaar.

Ga op onderzoek uit

Vind je het nog steeds lastig te bepalen welk anticonceptiemiddel het beste bij je past? Dorenda van Dijken benadrukt de mogelijkheden om online op zoek te gaan, hormoonvrij of niet. Roggeveen denkt dat praten met andere vrouwen ook kan helpen. ,,Ga met vriendinnen in gesprek of plan een afspraak bij de huisarts. De succesgarantie van het anticonceptiemiddel staat of valt met hoe goed het bij jou past.”

