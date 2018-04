Doorbraak in behandeling huidkanker met hulp Nederlands ziekenhuis

Voor het onderzoek kregen ruim 1000 melanoompatiënten in 123 ziekenhuizen in 23 verschillende landen aanvullend immuuntherapie na de operatie. Het Antoni van Leeuwenhoek was één van die ziekenhuizen. Patiënten zijn daar behandeld met het middel pembrolizumab, nadat er eerder al succesvolle testen werden gedaan met het toedienen van een koortslipvirus in een vroeger stadium van de behandeling.



Chirurg Alexander van Akkooi, die betrokken was bij de behandelingen in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, is blij met de resultaten. ,,Dit is de tweede studie die de meerwaarde aantoont van een vorm van immuuntherapie in een relatief vroeg stadium van melanoom. Hiermee hopen wij dat uiteindelijk minder patiënten een verder uitgezaaid melanoom krijgen en daarmee een grotere kans hebben op langetermijnoverleving", zo zegt hij op de website van het ziekenhuis.