Doppen in en dromen maar: dit zijn de beste oordopjes

Pfi­zer-vac­cin goedge­keurd voor kinderen vanaf 5 jaar

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het vaccin van BioNTech en Pfizer goedgekeurd voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Eerder was het al goedgekeurd vanaf 12 jaar. In Nederland is het middel van Pfizer/BioNTech het meestgebruikte coronavaccin.

25 november