Duizend kleine wondjes schaden je relatie: ‘Veroorzaken een kloof van onbegrip’

Ruim duizend patiënten per jaar krijgen ‘onnodig’ defibrilla­tor: Zorginsti­tuut slaat alarm

Meer dan duizend hartpatiënten per jaar krijgen een interne defibrillator (ICD) terwijl het de vraag is of ze die nodig hebben. Het apparaat helpt niet altijd om overlijden te voorkomen, terwijl wel flinke complicaties kunnen optreden na het implanteren van een ICD. Dat stelt het Nederlands Zorginstituut na onderzoek. Ziekenhuizen zijn daarover niet open genoeg in hun voorlichting.

2 februari