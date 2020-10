‘Dwangstoornis ontwikkelt zich langzaam, het kan lang duren voordat anderen het zien’

Naar schatting 2 tot 3 procent van de Nederlanders heeft last van een angst- of dwangstoornis. Zij besteden meer dan anderhalf uur per dag aan hun smetvrees, controledwang en of orde- en symmetriedwang - de meest voorkomende vormen van een obsessieve-compulsieve dwangstoornis (OCD). Corona kan dat verergeren, geven betrokken behandelaars wereldwijd aan. Eén van hen is klinisch psycholoog Yvette van der Pas (61), co-auteur van het net verschenen boek Doorbreek je dwang.