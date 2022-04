Dwing jezelf niet om gelijk die hele zolder op te ruimen, maar begin met één doos

Iets beginnen, volhouden en afmaken. Hoe doe je dat?

,,Dat moet je trainen als een gewoonte, net als je tanden poetsen, de was doen en je mail op orde houden. Hoe meer je dat doet, hoe makkelijker het wordt. Wat erg helpt, is om cyclisch na te denken over alles wat je doet. Dus er is een begin, een midden en een eind. Zo wordt het behapbaar. We willen te snel te veel. Het einddoel zien we als een grote berg, terwijl het eigenlijk heel veel kleine stappen zijn.’’