Een expert over hoe een gezonde levensstijl kan helpen om dementie te voorkomen

Therapie voor stel bij Levensate­lier Asten loopt mis; twee jaar later zorgt dat nog altijd voor veel pijn

ASTEN - Het lijkt een zaak die alleen maar verliezers kent. Een therapeute van het Levensatelier in Asten kreeg van het Regionaal Tuchtcollege een waarschuwing; ze had een cliënte verteld over ‘persoonlijke gevoelens’ voor de partner van haar. De cliënte wil nu gehoord worden.

17 november