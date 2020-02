Een kloppend hart buiten het lichaam: ‘Wat gaaf! Waanzinnig!’

In een laboratorium van de het onderzoeksinstituut LifeTec Group in Eindhoven haalt hoofdonderzoeker Sjoerd van Tuijl uit een bak met ijs een homp vlees, die doet denken aan een kipfilet. Het is een hart. Bij dit experiment dat volgens de onderzoekers ‘uniek’ is, gaan wetenschappers het hart buiten het lichaam herstellen. ,,Voor het eerst gaan we hier laten zien dat een hart zo beter blijft, dan als het op ijs wordt bewaard’’, licht de onderzoeker toe. ,,Doel is dat patiënten in de toekomst een genezen hart terug kunnen krijgen.’’