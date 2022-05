Eén tekenbeet verwoestte op haar 11de het leven van Annemarie: ‘Voor altijd gekluisterd aan een rolstoel’

Een tekenbeet moet je nooit onderschatten. Als iemand er over kan meepraten is het Annemarie Postma, die gebeten werd toen ze als 11-jarige aan het paardrijden was in haar toenmalige woonplaats Ter Aar. ,,Uiteindelijk heb ik daarna vijf jaar niet thuis gewoond, maar in een revalidatiecentra. De teek is de grootste vijand van de mens, want je voelt niet dat je wordt gebeten zoals met een prik van een mug’’, zegt ze.