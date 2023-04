Een traumatische gebeurtenis uit het verleden hoor je terug in je stem

Stinkt je urine na het eten van asperges? Uroloog legt uit hoe dat komt

De witte asperges liggen weer in de winkel. Vaak hoor je dat je urine anders ruikt of zelfs stinkt na het eten van asperges. Hoe kan dat? En heeft iedereen daar last van? Piet Hoebeke, hoogleraar urologie en uroloog bij het Universitair Ziekenhuis Gent, vertelt waarom ‘het witte goud’ een bijzonder effect heeft op onze plas.