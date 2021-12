‘Eigen risico ging naar de filistijnen: twee keer naar orthopeed en wat injecties, en je zit er al aan’

Op 22 januari 2021 liep Veltman over het strand in Noordwijk, toen ze plots onderuit werd gehaald door een grote hond. ,,Ik keek naar de duinen, stond te genieten van het landschap. Doordat ik een capuchon op had, zag ik de hond niet aankomen. Ineens lag ik in het zand, een rare gewaarwording.”

Veltman raakte ernstig geblesseerd aan haar knie. Nog altijd moet ze opletten met lopen en fietsen. Naast de fysieke last, is ze ook op hoge kosten gejaagd. ,,En het baasje van de hond heeft helaas geen verantwoordelijkheid genomen. Op brieven en telefoontjes heeft ze nooit gereageerd.”

Goed gezond

De timing was noodlottig: Veltman had net haar verzekering ingeperkt. In 2020 was ze aanvullend verzekerd voor fysiotherapie en de tandarts bij Zorg & Zekerheid. Voor 2021 besloot ze om dat terug te schroeven: ze koos voor een basisverzekering bij de Friesland voor 126 euro per maand, met een aanvullende tandartsverzekering.

In die keuze heeft de coronapandemie een rol gespeeld. Veltman wilde zowel de kans op besmetting verkleinen als meer druk op de zorg voorkomen. ,,De angst regeerde en ik besloot om alle eventuele zorg te mijden. Ik dacht: ik blijf gewoon netjes thuis en ik ben goed gezond.”

Rotzooi slikken

In 2020 was er ook geen reden om aan te nemen dat ze meer zorg nodig zou hebben. ,,Van de 12 tot 18 fysiobehandelingen in mijn pakket, had ik er misschien 4 of 5 gehad. Voor het eerst ging ik nu alleen voor een aanvullende verzekering voor de tandarts.”

Na het ongeval op het strand, volgden veel behandelingen bij de fysiotherapie en orthopedie. ,,Mijn eigen risico ging naar de filistijnen. Twee keer naar de orthopeed en wat injecties, en je zit er al aan.”

Naast behandelingen buiten haar dekkingsgebied, kwamen er nog meer onvoorziene kosten bij. ,,Denk aan elastieken voor mijn knie, een speciaal kussen voor in een rolstoel en een elektrische step. Zo kon ik in mijn vakantie nog op de camping van de parkeerplek naar mijn caravannetje.”

En waar Veltman eigenlijk een hekel heeft aan medicijnen, gingen er in de afgelopen maanden veel doosjes pijnstillers doorheen. ,,Ik heb nog nooit zoveel rotzooi geslikt.”

Flink gedekt

Elke dag traint ze nu, voorzichtig, op haar hometrainer om haar benen sterker te maken. Welke behandelingen in het nieuwe jaar precies doorlopen, en hoe lang nog, dat weet Veltman niet. Wat ze wel zeker weet: het nieuwe jaar gaat ze goed verzekerd in.

Veltman heeft gekozen voor Bewuzt van VGZ. ,,Ik ben nu gedekt voor 18 fysiobehandelingen en tot 250 euro aan tandartskosten.” Met een premie van 159 euro gaat ze weliswaar meer per maand betalen, maar dat weegt niet op tegen de inmiddels elf fysiobehandelingen die ze het afgelopen jaar zelf heeft moeten betalen. ,,Een behandeling is zo’n 33 euro. Als je dat bij elkaar optelt…”

Ze raadt iedereen aan om aanvullend te verzekeren voor fysiotherapie. ,,Als je aan sport doet, heb je natuurlijk altijd wat meer risico. Maar ook als je dat niet doet: een ongeluk zit in een klein hoekje, dat kan ook jonge mensen gebeuren. En als je ouder bent hoef je je maar te verstappen bij een drempel.”

Denk je aan overstappen? Zes tips • Doe het op tijd. Als het gaat om een andere polis bij dezelfde verzekeraar kan je dat wijzigen t/m 31 december. En als je voor 31 december overstapt naar een nieuwe verzekeraar, zegt die jouw oude verzekering op. Zelf je oude verzekering opzeggen kan tot 1 januari. Een nieuwe afsluiten kan dan tot 1 februari, dat je met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. • Bedenk welke basisverzekering je voorkeur heeft: naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis of budgetpolis. • Denk na over het verhogen van je eigen risico. Dat kan premievoordeel opleveren. • Check bij een aanvullende verzekering of de premie die je daarvoor betaalt opweegt tegen de vergoeding die je ontvangt. • Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering, maar niet voor aanvullende polissen. Stap dus pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd. • Kijk goed naar de contracten met de zorgverleners. Kan je overal waar je zou willen terecht?

