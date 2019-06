Elektroshocktherapie anno 2019: uit je depressie door stroomstoten

U kent ze misschien nog wel, oude films als One flew over the cukoo’s nest waarbij verwarde patiënten werden vastgebonden en zonder verdoving een paar volt door hun hersenpan gejaagd kregen. Nog altijd moeten artsen uitleggen dat het er in werkelijkheid heel anders aan toe gaat. Steeds meer patiënten met psychiatrische klachten, zoals een depressie, schizofrenie of een bipolaire stoornis, worden behandeld met elektroshocktherapie. En dat gaat er anno 2019 een stuk zachtzinniger aan toe.