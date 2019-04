Elisabeth (27) heeft nog nooit vaste relatie gehad: Ik ben niet van de smalltalk

,,Steeds single zijn heeft me veel gebracht. Het is misschien niet helemaal het einde, maar zeker ook niet erg. Ik heb kunnen onderzoeken wat ik nodig heb, ik ben onafhankelijk, ik heb geleerd goed voor mezelf te zorgen. Desalniettemin ben ik intussen wel nieuwsgierig naar hoe het is om iemand goed te leren kennen.



Als puber was ik nogal onzeker over mijn lichaam. Ik wilde dunner zijn en was veel bezig met wat ik at. Als een jongen in die tijd belangstelling toonde, dacht ik al gauw: die heeft gewoon geen smaak. Dankzij therapie werden zulke gedachten minder en leerde ik mijn zelfvertrouwen uit méér te halen dan alleen mijn gewicht. Ik reed paard op wedstrijdniveau en deed het goed op school. Af en toe werd ik verliefd op jongens en zij op mij. Ik kuste weleens met iemand. Maar als ik hem daarna tegenkwam, durfde ik geen normaal gesprek te voeren. Te eng.