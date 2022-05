Ellen ten Damme let op eten en drinken om fit te zijn, ‘maar ook om in pakje te passen’

31 miljoen vaccinaties gezet GGD-baas André Rouvoet ligt niet wakker van kritiek: ‘Vooral niet leuk voor de mensen die zo hard werkten’

André Rouvoet (60) werd in de zomer van 2020 voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Het coronavirus gaf voor hem de doorslag om de baan te nemen. Dat zijn functie zo groot en veelomvattend zou worden, had de oud-minister uit Woerden echter nooit gedacht. ‘Het was een rollercoaster, maar ik heb als bestuurder graag wat te doen.’

19 april