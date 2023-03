Emoties tien keer sterker beleven: zo ontstaat borderline en zo voelt het om het te hebben

Dag van de nier 1 op de 10 heeft chronische nierschade: dit hebben je nieren nodig om gezond te blijven

Zonder dat we het doorhebben, zijn onze nieren hard aan het werk. Ze regelen onder meer de verwijdering van afvalstoffen uit ons lichaam. Zo’n 10 procent van de Nederlanders heeft chronische nierschade, maar veel mensen ervaren pas klachten als de beschadiging al groot is. Soms is een donornier de enige oplossing. Silke Oude Aarninkhof (28) stond haar nier af aan haar zusje Berber (26).