Enorm veel ziekmeldingen door corona én griep: ‘Mensen vergeten soms hoe ziek je er van wordt‘

Hoe ga je om met Dorcas was jarenlang samen met een narcist: ‘Tegen onze omgeving deed hij heel normaal en leuk’

Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Dorcas van der Smissen (48) is vijftien jaar getrouwd geweest met een narcist.

7 april