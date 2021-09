Erwin genas van dwangstoornis: ‘Ik had ineens zeeën van tijd’

Omstreden pijnstil­ler­fa­bri­kant Purdue failliet verklaard, eigenaars krijgen immuniteit tegen vervolging

2 september De eigenaren van pijnstillerfabrikant Purdue Pharma zijn met het faillissement van het bedrijf beschermd tegen juridische stappen naar aanleiding van de opiatencrisis in de VS. Het bedrijf verkocht jarenlang op grote schaal OxyContin en hield informatie achter over het zeer verslavende effect van de pijnstiller.