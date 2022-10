Eva Breda: ‘Is een dagje vrij voor je brein de oplossing voor werkstress en een burn-out?’

ColumnOnze mentale gezondheid is er nog nooit zo slecht aan toe geweest. Eva Breda, ook journalist voor Libelle , onderzoekt in haar columns hoe dat beter kan. Deze week: is een mental health day opnemen de oplossing voor werkstress en een burn-out?

Laten we eerlijk zijn: de meesten van ons verdienen de kost niet met wandelen, lezen en relaxen. Grote kans dat jouw werkweek onder andere bestaat uit opeenvolgende meetings, financiële tegenvallers, vervelende feedback en naderende deadlines. De prestatiedruk in onze kenniseconomie wringt veel medewerkers uit, tot de laatste druppel productiviteit wegvloeit. Niet gek dat een derde van het ziekteverzuim te maken heeft met werkstress. Hoe leuk werk ook kan zijn, het blijft werk.

Maar zie daar: de mental health day. Dit is een dag verzuim die je bij sommige bedrijven kunt opnemen, niet omdat je fysiek ziek bent, maar omdat je psychisch overbelast bent en even een dag rust nodig hebt. Een dagje vrij voor je brein. En nee, dat is geen millennialding. Sterker nog, uit enquêtes blijkt dat vooral babyboomers hier wel iets voor voelen.

Enkel symptoombestrijding

Maar ik ga niet liegen: ik ook wel. Op de dagen dat ik merk dat mijn hoofd zo vol zit dat er niets uit mijn vingers komt, wil ik best met goedvinden van mijn baas betaald opladen met wat me-time. Dan kijk ik naar slappe programma’s op een niet nader te noemen streamingsdienst met een grote rode N, dan wandel ik over het strand, ga ik naar de kapper, het park, het terras. En ja, daar begint het al te schuren: want hoewel steeds meer bedrijven aangeven dat hun werknemers zo’n breinvrijdag mogen opnemen, is de toegestane invulling ervan nog een groot schimmig gebied.

Quote De echte oorzaken van ongezonde stress moet natuurlijk wel aangepakt worden Gertjan Beens

De cijfers liegen er niet om. Volgens een recente enquête van de Society for Human Resource Management komen vier op de vijf werknemers na zo’n dag weer minder gestrest en beter gefocust terug op kantoor. Toch kan ik het niet helpen om te denken: is een mental health day echt dé manier om te voorkomen dat werkstress uitmondt in een burn-out, of is het enkel symptoombestrijding?

Sluimerende stress

Ik vroeg het Gertjan Beens, bedrijfsarts en voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. ,,Alles wat de aandacht vergroot voor het belang van mentale gezondheid moedig ik aan”, is het korte antwoord. ,,Maar”, voegt hij daaraan toe, ,,er schuilt een risico in. De echte oorzaken van ongezonde stress moeten natuurlijk wel aangepakt worden. Mensen die de hele dag in lawaai werken, zijn geholpen met goede gehoorkappen, maar die moet je ze niet maar één dag geven. En je moet lawaai bij de bron aanpakken.”

Quote Hoe minder tijd je hebt voor ontspan­ning, hoe meer je het nodig hebt Gertjan Beens

Een mental health day opnemen is een fijn apk’tje om je mentale gezondheid mee op peil te houden, maar de bron van sluimerende stress los je er niet mee op. Sterker nog: door jezelf met zo’n dag een beetje op te laden, heb je weer nét genoeg energie om jezelf langer dan nodig in een situatie te houden die eigenlijk niet goed voor je is. Ondertussen kunnen mentale klachten zich dieper wortelen en zo kun je juist eindigen met een burn-out, ondanks die sporadische vrije dag. De vraag die overblijft is dus: waaróm heb je die mental health day nodig?

Wees alert op signalen

Volgens Beens is het vooral nuttig om alert te zijn op bekende signalen die aangeven dat je op de werkvloer op je tandvlees loopt. Beens: ,,Denk aan prikkelbaarheid, een kort lontje of, in een verder stadium, emotionele labiliteit, teruggetrokkenheid en onredelijk gedrag. Eentje die we tegenwoordig ook vaak zien: e-mails versturen op ongebruikelijke tijdstippen, zoals de avonden en weekenden.”

Merk je die signalen op? Dan staat je maar één ding te doen om te voorkomen dat je met een burn-out thuis komt te zitten: het probleem aanpakken bij de kern in plaats van enkel een dag vrij nemen. ,,Stress kan vele oorzaken hebben”, zegt Beens. ,,Maar als onbalans op je werk er één van is - denk aan te veel werk, maar ook pesten of discriminatie - bespreek dit dan met je leidinggevende of vertrouwelijk met de bedrijfsarts. Je bent geen zeurpiet als je dat doet.”

Probeer daarbij om buiten je werk de rust op te zoeken. Beens: ,,Gebruik de paradoxale benadering: hoe minder tijd je hebt voor ontspanning, hoe meer je het nodig hebt. Het verhoogt je veerkracht, je weerbaarheid én je productiviteit.” En dat komt uiteindelijk veel beter van pas op de werkvloer dan een lege mentale batterij.

