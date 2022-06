Eva Breda ontmoette een beroepsdoemdenker: ‘Wat vooral vraagtekens bij me opriep, was zijn rust’

Ik ontmoette een beroepsdoemdenker. Hij sprak me aan toen ik aan de Amstel een boek las, moeizame kost, en voor ik het wist spraken we over zijn werk. Ook moeizame kost. Deze onbekende man - laten we hem Bob noemen - werkt voor een organisatie die filosofeert over hoe kunstmatige intelligentie onze wereld over 15 jaar zodanig heeft overgenomen, dat het met de mensheid wel gedaan is. Hoe Bob geld verdient door daarover te doemdenken, is me nog altijd onduidelijk. Maar wat vooral vraagtekens bij me opriep, was zijn rust. Of ik zijn theorie geloofde of niet, ik bewonderde hoe hij deze catastrofale rotgedachte verdroeg. ,,Moeten we niet juist van het positieve uitgaan?”, vroeg ik. ,,Of een oplossing bedenken? Het komt uiteindelijk vast goed.”

Plek voor negatieve emoties

Positief denken geeft veerkracht en houdt je op de been in moeilijke tijden. Op menig sollicitatiegesprek blijkt ‘denken in oplossingen’ een voltreffer. En uitzichtloze coronajaren en oorlogsdreiging zijn beter te verdragen als je niet zwelgt in negatieve gevoelens en doemdenkerij. Maar ik betrap mezelf erop dat ik soms doorsla. ‘Ach, komt wel weer goed’, roep ik als het even tegenzit. Met ‘work hard play hard’ sugarcoat ik rammende stress. En als het echt bijna niet te doen is positief te blijven, heb ik altijd nog mijn Instagram-feed die bol staat van de ‘good vibes only’-teksten en mijn eeuwige loze leus ‘alles gebeurt om een reden’, die iedere negatieve emotie weer omzet in iets triviaals.

Quote We denken dat niet gelukkig zijn, falen is. En dat wíj dus gefaald hebben, als we ons niet continu gelukkig voelen Denise Matthijssen

Waarom mag er geen plek zijn voor negatieve emoties, stress, verdriet en moet alles maar positief gerelativeerd worden? Toxische positiviteit is waar ik en velen met mij zich vandaag de dag schuldig aan blijken te maken. ,,Het komt voort uit een houding die gericht is op het ‘fixen’ van wat niet oké is. Een houding die in de afgelopen jaren is gegroeid”, vertelt Denise Matthijssen. Ik wil van haar weten hoe we ‘good vibes only’ weer omzetten naar een gezonde ‘alle emoties mogen er zijn’. Dat weet zij als geen ander. Als ACT- en systeemtherapeut schreef zij het boek ACT in Balans waarin zij, samen met collega-psycholoog Els de Rooij, inzichten en vaardigheden aanreikt waarmee je onvermijdelijke negatieve gedachten en emoties leert accepteren en tevredener wordt in je leven.

Onzekerheid mag er zijn

,,We leren van jongs af aan dat negatieve emoties weggewerkt moeten worden”, legt Matthijssen uit. ,,Bij pijn krijg je een snoepje. Bij verveling wordt er iets bedacht wat je kunt doen.” Maar ook de maatschappelijke focus op succes en geluk dragen bij aan toxische positiviteit. ,,De kern van het probleem is dat we ons identificeren met negatieve gedachtes en emoties. We denken dat niet gelukkig zijn, falen is. En dat wíj dus gefaald hebben, als we ons niet continu gelukkig voelen. Daarom proberen we negatieve emoties te onderdrukken of steeds een ‘shotje’ positiviteit te krijgen.”

Dat lijkt onschuldig, maar obsessief focussen op positiviteit leidt op lange termijn tot overmatige prestatiedruk, burn-out en depressies. Matthijssen: ,,Met negatieve gedachten en emoties kunnen omgaan maakt ons juist veerkrachtig.” En dat kun je oefenen. Een eerste kleine stap is om steeds als je jezelf betrapt op een negatieve gedachte, deze in jezelf te benoemen. ,,Ben je onzeker in je vriendengroep? In plaats van dat gevoel weg te duwen door de afspraak af te zeggen, jezelf vol te gieten met alcohol of enorm te gaan ratelen uit ongemak, zeg je tegen jezelf: ik voel onzekerheid, en dat mag er zijn.” Ook kun je leren het negatieve gevoel te verdragen door op je sleutelbos te gaan zitten. Dat klinkt raar en heel ongemakkelijk en zo voelt het ook. Maar dat is precies de bedoeling. ,,Je zult voelen: dit is onaangenaam, maar ik kan dat gevoel er laten zijn.” Ook best een handige skill voor een beroepsdoemdenker, lijkt me zo.

