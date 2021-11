Experts dringen aan op extra vaccinatie ouderen: vooral Janssen snel minder effectief

Amadi (10) uit Apeldoorn kreeg botkanker, maar zit nu mét prothese als superheld bij een Happy Meal

Ze dachten eerst dat hij groeipijn had, maar in werkelijkheid had de nu 10-jarige Amadi uit Apeldoorn botkanker. Door de ziekte moest zijn linkerbeen geamputeerd worden. In een nieuwe campagne van McDonald’s is een superheld van Amadi gemaakt, die de komende maand bij een Happy Meal zit. Van rapper Snelle kreeg Amadi zaterdag de eerste, levensgrote versie van het poppetje.

23 oktober