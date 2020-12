Farmaceuten verhogen medicijnprijzen VS, waaronder ook vaccins

Slaapdes­kun­di­ge: ‘Blaasin­stru­ment kan voor sommige patiënten wondermid­del tegen slaapapneu zijn’

9 december HEEZE/SON EN BREUGEL - Helpt het bespelen van een blaasinstrument echt tegen slaapapneu? In sommige gevallen mogelijk wel, stelt Hennie Janssen, longarts en somnoloog bij Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze. Al is lang niet iedere patiënt gebaat bij een trompet of didgeridoo.