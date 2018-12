Fia (66) wordt niet meer beter: Mensen zeggen de stomste dingen

Artsen en patiënten MMC Veldhoven blij met operatiero­bot

8 december VELDHOVEN - De Senhance operatierobot is nog geen maand in gebruik in de extra grote operatiekamer van het Máxima Medisch Centrum. Maar urologen Kevin de Laet en Laurent Fossion raken nu al niet uitgepraat over de mogelijkheden en kwaliteiten van hun nieuwe gereedschap, waarmee ze meer precisie operaties kunnen uitvoeren op moeilijk bereikbare plekken diep in de buikholte, zoals de prostaat. Het MMC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze robot heeft.