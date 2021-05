Flauwvallen bij een prik? ‘Als jij je hersenen kunt sturen, krijg je je lichaam onder controle’

‘Vasten kan leiden tot een reset van lichaam én geest’

13 april De ramadan gaat vandaag van start. In de periode van dinsdag 13 april tot woensdag 14 mei mogen volwassen moslims in de zogeheten ‘vastenmaand’ tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en niet drinken. Is vasten goed of slecht voor je lichaam?