Gedumpt? Dit is de plek voor grote sterke kerels met ‘ludduvuddu’ en vrouwen met een gebroken hart

Hester Schaart (50) is een liefdesverdrietexpert. Uit heel Nederland komen mensen naar haar praktijk om hun gebroken hart te laten helen. ,,Liefdesverdriet is een sterke emotie die heel veel pijn kan doen. Letterlijk. Steken in je hart kun je ervaren. Misselijk zijn van de pijn en geen hap meer door je keel krijgen. Gedumpt worden, of het nou netjes gaat of via een appje, kan mensen breken. Heel vaak kom je er zelf overeen. Maar als je na een jaar nog gekke dingen doet, als het online stalken van je ex of het permanent prakkiseren over hem of haar, dan is het tijd voor hulp.’’