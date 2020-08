Geen kankerverwekkende stoffen gevonden in Nederlandse paracetamol

Drie vervuilde partijen werden geproduceerd in het voorjaar van 2019 en zijn goed voor zo’n 36 miljoen pillen paracetamol die nu in de winkels liggen. Waar ter wereld de vervuilde pillen zijn beland, is niet bekend. NRC en Zembla lieten de pillen analyseren door een gecertificeerd laboratorium in België. Aanleiding was een eerder labonderzoek, ook op verzoek van beide media.



Daaruit bleek dat de grootste producent van paracetamol ter wereld, het Chinese Anqiu Lu’an Pharmaceutical, grondstof voor paracetamol verkocht die vervuild is met 4-chlooraniline, afgekort PCA. De stof is kankerverwekkend en kan het menselijk DNA aantasten. Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau EMA en de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA kan PCA levertumoren veroorzaken bij proefdieren.