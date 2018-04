Geen paniek om Lyme: ‘Lekker naar buiten, maar controleer jezelf op teken’

,,Het is een beetje een dilemma’’, zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University, betrokken bij de site Tekenradar.nl. ,,Een extra waarschuwing is zeker op zijn plaats, maar we willen niemand angst aanjagen.’’ Jaarlijks worden, volgens Van Vliet, zo’n 1,3 miljoen mensen gebeten en lang niet al die mensen worden daarvan ziek. ,,Ongeveer 2 tot 3 procent van iedereen die een beet oploopt, raakt besmet.’’ De grote boosdoener is de Borreliabacterie die door teken wordt overgedragen en die gevolgen kan hebben voor zenuwweefsel, gewrichten, huid en hart.



De speciale tekenweek is er om mensen alert te maken op de aanwezigheid van teken. De beestjes zijn overal en daarmee dus ook de kans op besmetting. Was vroeger de kans om een teek op te lopen in het bos het grootst, tegenwoordig houden ze zich ook op in duingebied, stadsparken en de eigen achtertuin. Waar komt die toename vandaan? Van Vliet ziet diverse oorzaken: ,,We zien een toenemende trend in het aantal teken, dat verklaard kan worden door klimaatsverandering en een toename van gastheren, waaronder muizen, maar ook ons recreatiegedrag is veranderd. We trekken vaker de natuur in en gaan wat eerder in het gras liggen bij lekker weer.’’