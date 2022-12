Geen verplichte drie zoenen meer tijdens oud en nieuw: ‘Na corona doen we het anders’

Griep schopt kerstdi­ners in de war: ‘Iedereen is ziek, we hebben eten voor 15 dagen!’

Is het niet corona dat de feestdagen door de war schopt, zoals in 2020 en 2021, is het wel de griep. Kerst begint dit jaar krap drie dagen nadat in Nederland officieel een griepepidemie is vastgesteld. De eerste diners zijn al afgeblazen, blijkt uit reacties van lezers en een rondje op sociale media. 'We hebben alle gasten moeten afzeggen!’

