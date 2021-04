Geur van zweet verschilt: vrouwen hebben een vlees-ui-fruitcombinatie, mannen een geit-kaasgeur

‘Tijdens een autorit verdwaal ik. En soms kots ik er alles uit’: veel patiënten van longarts Aldenkamp houden maanden last van corona

10 april EINDHOVEN - ,,Ik vergeet de kleinste dingen’’, zegt de jonge vrouw tegen longarts Arnoud Aldenkamp van het Catharina Ziekenhuis. Voordat ze in januari corona kreeg, stond ze volop in het leven. Ze liep stage, ging naar school en in het weekend werkte ze in een bakkerij. Maar nu komt ze amper de trap nog op.