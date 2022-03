Goedkopere zorg door technologie? Het wordt juist duurder: dit is waarom

Op de sofa Eva Breda, de eeuwige optimist, is voor het eerst somber: ‘Ik weet niet wat ik ermee moet’

Eva Breda (24) is journalist, podcastmaker én cliënt. In haar nieuwste podcast Komt Een Meid Bij De Psych probeert ze de drempel naar psychische hulp te verlagen door zelf in therapie te gaan. Iedere week bespreekt ze haar therapie in een column.

18 maart