Griep zet niet door: aantal ziektegevallen daalt alweer

Vorige week maakte gezondheidsinstituut Nivel bekend dat het aantal geregistreerde griepgevallen de grens overschreed op basis waarvan bepaald wordt of er een griepgolf is. Als dat twee weken op rij het geval is, is er officieel sprake van een griepgolf. Maar het aantal griepgevallen is weer onder de epidemische grens geschoten. Gezondheidsinstituten spreken van een griepgolf als minimaal 58 op de 100.000 mensen zich bij huisartsen melden met griep. Vorige week hadden 78 van de 100.000 mensen zo ernstig de griep dat ze naar de dokter gingen, deze week zijn dat er 43. De epidemie is echter pas officieel als we twee weken achter elkaar boven deze epidemische grens zitten.

Onvoldoende vaccin

Overigens zegt dat aantal niets over het daadwerkelijke aantal griepgevallen: geschat wordt dat acht keer zoveel mensen daadwerkelijk griep hebben. In oktober werd nog gevreesd voor een vroege griepgolf, omdat ook in Australië de griep eerder toesloeg. Die vrees werd aangewakkerd doordat er onvoldoende vaccin beschikbaar was voor de griepprik, waardoor veel mensen pas laat konden worden ingeënt .



Gemiddeld genomen was er in de afgelopen tien jaar in de eerste week van januari al sprake van een griepgolf. Dat er nu nog steeds weinig mensen ziek zijn komt mogelijk door het zachte winterweer en de griepprik die goed zijn werk doet. ,,Het zou ook kunnen dat door het milde weer mensen wel ziek worden, maar niet zo ziek dat ze ermee naar de huisarts gaan”, zegt Mariëtte Hooiveld, onderzoeker bij het Nivel.



Hooiveld sluit niet uit dat er volgende week weer een plotselinge toename van het aantal griepgevallen is. ,,Niets is zo onvoorspelbaar als een infectieziekte”, zegt ze. Volgens haar zien huisartsen deze ronde vooral veel baby’s en jonge kinderen met griepachtige verschijnselen. Nivel houdt de griep in Nederland in de gaten via een representatieve groep huisartsen in het hele land.