Griepepidemie in Nederland, flinke toename aantal zieken

Als er sprake is van een epidemie moeten minimaal 58 op de 100.000 mensen met griep naar de huisarts gaan én 10 procent positief zijn met het influenzavirus. Het griepseizoen loopt van half november tot half maart. In coronatijd waren er minder griepverschijnselen vanwege de maatregelen. ,,Nu zie je dat het terugkomt", aldus Martijn van der Wind van het RIVM eerder .

Effect van de griepprik

Dit jaar was de animo voor de griepprik veel minder groot dan gedacht. Veel huisartsen bleven met ladingen vaccins zitten, waarschijnlijk vanwege ‘vaccinatiemoeheid’. Of de oplopende cijfers hiermee te maken hebben, kan Van der Wind niet zeggen. ,,De prik is een samengestelde cocktail die gebaseerd is op de verwachting van welke virussen dominant zullen zijn. Daar zit altijd een mate van onzekerheid in. De ene keer is de bescherming beter dan de andere keer.”