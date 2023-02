Groot onderzoek op spoedeisende hulp: welke patiënten kunnen met zorg op afstand naar huis?

Tientallen ziekenhuizen onderzoeken vandaag of patiënten die op de spoedeisende hulp binnenkomen met zorg op afstand meteen weer naar huis kunnen. Ze willen weten wat nodig is om een ziekenhuisopname te voorkomen.

Tijdens de pandemie overspoelden coronapatiënten de ziekenhuizen. Om ruimte te creëren mocht een deel eerder met zuurstof en meetapparatuur naar huis. Het ziekenhuis hield deze groep op afstand in de gaten. Als hun gezondheid achteruitging, konden ze alsnog worden opgenomen.

Artsen van het Maastricht UMC en Leiden UMC zien kansen om meer patiënten die nu op de spoedeisende hulp binnenkomen zulke zorg op afstand te bieden. Om te weten welke patiënten in aanmerking komen, loopt vandaag een groot onderzoek in meer dan 35 ziekenhuizen.

Quote We nemen ze vaak uit voorzorg op om hun toestand in de gaten te houden, maar misschien kan en wil de patiënt wel naar huis Patricia Stassen, Internist

Een groot deel van de patiënten die vandaag op de spoedeisende hulp binnenkomen, krijgt een vragenlijst voorgelegd. Daarin kunnen ze aangeven of ze naar huis zouden willen met zorg op afstand én of ze daar de juiste digitale middelen, zoals een smartphone en internetverbinding, voor hebben. ,,We zien bijvoorbeeld dat mensen die chemotherapie krijgen regelmatig met koorts binnenkomen. We nemen ze vaak uit voorzorg op om hun toestand in de gaten te houden, maar misschien kan en wil de patiënt wel naar huis’’, vertelt internist Patricia Stassen van het Maastricht UMC.

Apparatuur

Zogenoemde telemonitoring kan dit mogelijk maken, zegt de internist. Er bestaan allerlei apparatuur en apps om temperatuur, hartslag, saturatie en dergelijke waarden vanuit het ziekenhuis te meten bij een patiënt thuis. ,,Er is een grote druk op de zorg. Zorgverleners gaan het ontzettend druk krijgen, dus we moeten kijken hoe we slimme technologie kunnen inzetten om het behapbaar te houden’’, zegt Geert Groeneveld, internist in het Leiden UMC.

Twee derde van de patiënten die op de spoedeisende hulp binnenkomen en door internisten worden gezien, wordt daadwerkelijk opgenomen. Ouderen hebben daarin een belangrijk aandeel. Bij hen speelt vooral de vraag of ze ook nog digitale middelen kunnen bedienen als ze acuut ziek zijn én of ze de benodigde middelen überhaupt hebben.

Duizend patiënten

De onderzoekers hopen van zo’n duizend patiënten te kunnen analyseren of slimme technologie hen uit het ziekenhuis had kunnen houden. Ook de patiënten die een dag eerder op de spoedeisende hulp belandden en wél zijn opgenomen krijgen een vragenlijst voorgelegd. Zij kunnen aangeven of ze naar huis hadden gekund en wat ze daarvoor nodig hadden gehad. ,,Als we beter weten wanneer we mensen thuis kunnen houden en of patiënten dit ook willen, kunnen we die zorg thuis beter organiseren’’, aldus Stassen.

In het voorjaar hopen de ziekenhuizen de resultaten te kunnen delen én met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan.