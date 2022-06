Grote jeugdzorgaanbieder kan niet op tijd hulp bieden: ‘Stelsel functioneert van geen kant’

Op dit moment lukt het niet altijd meer om nieuwe gezinnen die in beeld komen binnen vijf dagen te bezoeken, of binnen zes weken een plan van aanpak te schrijven om problemen op te lossen, zoals de wet voorschrijft. ,,Het duurt dan even, terwijl er binnen jeugdzorg toch al veel vertragingen zijn”, zegt Pim van Uchelen, bestuurder van Partners voor jeugd, waaronder ook de William Schrikker Stichting valt. De landelijke organisatie is met zo’n 1000 jeugdbeschermers in dienst één van de grootste jeugdzorgaanbieders in ons land en houdt zich bezig met kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen.