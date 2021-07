Grote maat wordt in de winkel normaler: ‘Modellen hadden hooguit maat 34, gemiddelde vrouw 44’

Filosofe Elke Wiss: Probeer eens ‘Oeps, ik had het mis’ te zeggen, het is heerlijk’

11 juli Ze lopen voortdurend in de soep: onze discussies over belangrijke zaken als vaccineren, gender, #MeToo, discriminatie, noem maar op. Filosoof en theatermaker Elke Wiss (35) hoopt met haar nieuwe boek En ze filosofeerden nog lang en gelukkig te bereiken dat we echt met elkaar in gesprek gaan. ‘Gewoon achteroverleunen en vragen stellen, that’s it.’