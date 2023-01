Half grammetje kan geen kwaad, of toch wel? Dit doet cocaïne met je lichaam

Eline (24) heeft trombose: ‘Las alleen maar verhalen over steunkou­sen en overleden bejaarden’

Voor veel jonge mensen is trombose een ver-van-hun-bed-show. Bij deze aandoening, waarbij bloedstolsels in een bloedvat ontstaan en ernstige gevolgen kunnen hebben, wordt vaak gedacht aan oudere mensen. Eline Boer (24) die op haar 15de deze diagnose kreeg, voelde zich daardoor erg onbegrepen: ‘Op internet kwam ik alleen maar verhalen over steunkousen en overleden bejaarden tegen.’

13 januari