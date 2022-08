Het ziekenhuis van de toekomst is klein: 'Chemo-behandelingen kunnen in 2035 vanuit de luie stoel thuis’

Het ziekenhuis is niet ieders lievelingsplek en dat zal het ook nooit worden. De pijn of het verdriet dat je ermee associeert, blijft doorgaans beter hangen dan die ene verpleegster die zo vriendelijk lachend een beschuitje hagelslag kwam brengen. Maar in het jaar 2035 is het in elk geval al stukken beter dan ‘vroeger’: Geen lange rijen, geen slecht eten meer en áls het al moet, slechts een paar ‘goed verzorgde’ overnachtingen. Eigenlijk zou je het een logement met zorg kunnen noemen.